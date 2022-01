Fevre realiza processo seletivo para 27 vagas de residência médica nos hospitais São João Batista e do Retiro

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 14:53 horas

Provas foram aplicadas no Colégio Getúlio Vargas

Volta Redonda- A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promoveu no último domingo, dia 23, o processo seletivo para o preenchimento de 27 vagas em dez diferentes especialidades para Residência Médica oferecidas no Hospital São João Batista (HSJB) e no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro). As provas foram aplicadas no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Os aprovados vão participar da Residência Médica neste ano.

“O processo foi tranquilo, com as provas sendo aplicadas com toda segurança e atendendo as medidas de saúde contra a Covid, como uso de máscaras e álcool. Agradeço às equipes da Fevre que se empenharam para que tudo corresse bem para os candidatos”, disse a diretora-presidente da Fevre e secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a ‘Tetê’.

Foram 94 candidatos inscritos no total. As vagas a serem preenchidas são para as seguintes especialidades no Hospital São João Batista: Anestesiologia (2 vagas); Cirurgia Geral (2 vagas, sendo uma reservada para o serviço militar); Clínica Médica (4 vagas); Ginecologia e Obstetrícia (2 vagas); Cirurgia Vascular (1 vaga); Cirurgia Endovascular (1 vaga); e Neonatologia (1 vaga). Para o Hospital do Retiro, a especialidades são: Cirurgia Geral (2 vagas); Clínica Médica (4 vagas); Medicina da Família e Comunidade (4 vagas); e Pediatria (4 vagas).

Os gabaritos das provas e outras informações sobre o processo seletivo podem ser conferidos no endereço eletrônico www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico .

A Fevre, dentre suas atribuições, realiza concursos públicos de provas e títulos, para atender as administrações direta e indireta do município de Volta Redonda, além de concursos de outros municípios.