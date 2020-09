FexUFF de Volta Redonda lança dois novos cursos online na área da gestão

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 11:47 horas

Inscrições estão abertas e cursos iniciarão no mês de novembro

Volta Redonda – Dois novos cursos voltados para área de gestão foram lançados pelo FexUFF (Formação Executiva UFF) de Volta Redonda. Os cursos “Gestão de Risco” e “Formação Inicial de Consultores” terão duração de 40 horas cada, no estilo EAD (Ensino à Distância), e atendem as demandas de profissionais que necessitam de qualificação rápida. As aulas começarão nos dias 06 e 20 de novembro e as inscrições já estão abertas no site http://www.fexuff.com.br/

Cursos

O curso “Gestão de Riscos” apresentará conceitos fundamentais de riscos, metodologias de avaliação de riscos e controle de riscos para minimizar os seus impactos. Ele será dividido em 24 horas online e 16 horas de atividades complementares.

Já o curso de “Formação Inicial de Consultores” fornecerá suporte ao aluno que tenha interesse em atuar no setor de consultoria empresarial. Ele conseguirá construir uma relação de trabalho eficaz com seus clientes, realizar um diagnóstico inicial das necessidades da empresa e desenvolver contratos para fornecer uma estrutura dentro da qual eles trabalharão.

As aulas ocorrerão ao vivo na plataforma Zoom Profissional, nas noites de sextas-feiras e manhãs de sábados, com materiais didáticos disponibilizados digitalmente.

Os coordenadores Andrei Bonamigo e Newton Pereira, explicaram que os cursos visam atender as necessidades de formação de profissionais de modo a desenvolver novas competências e habilidades do profissional frente às necessidades que o mercado requer neste momento de pandemia.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 98175-0747.