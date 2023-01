Fiéis comemoram o Dia de São Sebastião em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 21:18 horas

Antes do cortejo, milhares de pessoas marcaram presença na Missa Solene realizada na Igreja Matriz

Barra Mansa – A chuva não atrapalhou os fiéis que na tarde desta sexta-feira (20), percorreram as ruas centrais de Barra Mansa em procissão ao padroeiro da cidade – São Sebastião. O dia dedicado ao santo foi repleto de atividades religiosas e sociais. Antes do cortejo, milhares de pessoas também marcaram presença na Missa Solene realizada na Igreja Matriz, no Centro, e celebrada pelo pároco Renê Luís Paulino de Oliveira.

– A nossa cidade nasceu consagrada a São Sebastião, em uma época em que o forte era a agropecuária, que tem o santo como um protetor. Ele também se identifica com o povo simples, trabalhador. Inclusive no brasão de nosso município existem as três cruzes de São Sebastião, que estão na Igreja Matriz – explicou padre Renê.

Após a celebração, os participantes seguiram com sua demonstração de fé no evento que tem grande simbolismo para a comunidade católica do município. A procissão percorreu várias ruas centrais, devidamente isoladas pela Guarda Municipal. De acordo com o comandante da corporação, Paulo Sérgio Valente, todo o efetivo foi voltado ao evento, orientando também os motoristas para a fluidez do trânsito.

Durante a caminhada, a união dos fiéis vindos de diferentes comunidades foi marcante. Entre eles estava o morador José Carlos da Silva, da comunidade São Pedro, no bairro Cotiara.

– É o primeiro ano que estou participando da procissão. É um trabalho voluntário no caminho do Senhor. Eu me aposentei recentemente e me coloquei à disposição para ajudar. Na minha vida como cristão, tudo que fazemos na caminhada de Deus ainda é pouco perto do que Ele faz por nós. Estamos aqui de coração, para somar – comentou José.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que a religião é um traço marcante de uma cultura e Barra Mansa demonstra isso de uma maneira muito forte nas festas, especialmente de padroeiros, como São Sebastião, Santo Antônio e Santa Rita.

– Mesmo na pandemia as celebrações aconteceram ainda que de forma adaptada. Hoje vemos no centro da cidade o princípio da retomada das festas como eram. A presença massiva do público comprova que se trata de uma das maiores ações culturais locais – destacou.

Após a procissão, os fiéis retornaram à Igreja Matriz para participarem da Missa de Encerramento. A festa ao padroeiro da cidade segue até o domingo (22). Confira as atividades:

– Feira da Preguiça: até 21/01

– Shows após às missas: Isaac Ferraz, sábado (21); Milla Vieira, domingo (22).

– Corrida Infantil de São Sebastião (800m): dia 22, às 8h, Praça da Matriz, Centro;

– Corrida Rústica de São Sebastião (7 Km), dia 22, às 8h, na Praça da Matriz;

– Show de Prêmios: dia 22, às 14h, na Praça da Matriz. Cartelas à venda na Paróquia.

– Leilão de gado: dia 11/02, às 14h, no Parque de Exposições de Antônio Rocha.