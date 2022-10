Fiéis da região Sul Fluminense realizam romaria a pé para Santuário de Aparecida

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 22:56 horas

Sul Fluminense – Mais de 200 fiéis da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, saíram na madrugada deste sábado, dia 8, a pé, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. A ação faz parte da tradicional Romaria da Padroeira do Brasil, celebrada no dia 12 de outubro.

Foram em direção ao Santuário Nacional, três paróquias da cidade de Volta Redonda. Paróquia São Sebastião – Comunidade Bom Jesus (85 peregrinos), Paróquia Nossa Senhora da Conceição (70 peregrinos) e Paróquia São Paulo Apóstolo (45 peregrinos).

A saída dos peregrinos aconteceu às 04 da manhã deste sábado e a expectativa é de chegar à casa da Padroeira do Brasil, na manhã do dia 12. Os fiéis contam com apoio de equipe de logística que irá auxiliá-los durante todo o trajeto nas áreas de segurança, alimentação e hospedagem. Além disso, os romeiros estão caminhando seguindo os protocolos recomendados pelas autoridades da região.

Neste ano, a expectativa é de aumento no número de peregrinos com o retorno da totalidade na festa de Nossa Senhora Aparecida, após 2 anos de restrições ocasionadas pela Covid-19.

Pelo sexto ano consecutivo, Cléber Rodrigues Nogueira relata a sensação em retornar ao Santuário Nacional depois de 2 anos de atividades reduzidas. “Neste período de pandemia, perdemos muitos amigos e familiares. Estar retornando em peregrinação a Aparecida é um sentimento de gratidão”, disse o romeiro.