Filho de Ronaldinho assina contrato com o Barcelona - Diário do Vale

Filho de Ronaldinho assina contrato com o Barcelona

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 09:22 horas

Barcelona – João Mendes, de 18 anos, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato com o Barcelona nesta quinta-feira (2). Ele atuará nas categorias de base da equipe. O anúncio foi feito pelo clube catalão.

Ronaldinho Gaúcho, que agora atua como embaixador do Barcelona, passou cinco anos no Camp Nou como jogador, entre 2003 e 2008.

Nos Culés foram mais de 200 partidas e quase 100 gols, conquistando Liga dos Campeões e dois títulos do Campeonato Espanhol. Foi no Barcelona que Ronaldinho encantou a todos e conquistou o título de Melhor do Mundo, em 2004 e 2005.

João Mendes atuou por quatro anos nas categorias de base do Cruzeiro e deixou o clube mineiro no ano passado.