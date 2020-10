Filhote de gato é resgatado de bueiro no bairro Jardim Alegria em Resende

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 13:46 horas

Resende – Um filhote de gato foi resgatado na madrugada deste sábado (24), no bairro Jardim Alegria, em Resende. Um grupo de moradores ficaram sensibilizados ao ouvirem o miado do animal, que estava preso em um bueiro da Rua J, há três dias.

O resgate começou quando um dos moradores se cobriu com um saco plástico, luvas e botas para entrar na tubulação e salvar o felino. O resgate durou cerca de cinco minutos, quando o homem saiu do bueiro com o filhote em mãos.

Após o resgate, o gatinho ficou sob os cuidados de uma protetora de animais.