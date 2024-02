Filiação de Mario Esteves no MDB reúne lideranças de todo Estado

Barra do Piraí – Com a presença de quase mil pessoas, o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, se filiou ao MDB (antigo PMDB). O evento aconteceu na noite desta sexta-feira (2), no Royal Sport Clube.

A reunião também marcou a filiação em massa de um grande número de pré-candidatos a vereador.

O presidente Estadual do MDB, Washington Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis, além da secretária de Comunicação de Barra do Piraí e diretora da Cruz Vermelha, América Tereza estiveram no evento.

Os vereadores Joel Tinoco, Paulinho do Royal, Paulista do Pet, Jair Paulista, Thiago Soares, Roseli Enfermeira e o Beto Jabá prestigiaram o evento e formaram compromisso com o novo bloco político que está sendo lançado. O vice-prefeito de Quatis, Vitinho, também esteve no evento.

O presidente da Câmara de Barra do Piraí, Rafael Couto, também foi anunciado como o novo filiado ao MDB, mas terá que aguardar a janela partidária, em abril.

A ex-vereadora de Volta Redonda e atual secretária de Comunicação de Barra do Piraí disse que é um orgulho ver o prefeito Mario Esteves retornar ao MDB.

– O Mario é a nossa grande liderança e vê-lo de volta ao maior partido do Brasil é maravilhoso – disse Tereza, que é pré-candidata a vereadora em Volta Redonda.