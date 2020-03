Filipe Luís fala sobre responsabilidade de defender o título da Libertadores

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 07:00 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo volta a campo pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. Buscando a vitória para garantir uma boa pontuação no grupo A, a equipe de Jorge Jesus finalizou a preparação para a partida na manhã desta terça-feira (10). Antes da atividade, o lateral-esquerdo Filipe Luís falou sobre defender o título da competição.

– Defender o título é muito bom. Você vê que o peso saiu dos jogadores. Libertadores é muito diferente. Acho que a única parecida é a eliminatória. Ambientes diferentes, gramado, altitude, odisseias para chegar aos lugares… Temos um título a defender. Entendemos que as pessoas nos coloquem esse cartaz, mas sabemos que o que define a Libertadores é o mercado do verão europeu. Muita coisa pode acontecer. Mas estamos com a confiança lá em cima para fazer as coisas, ainda mais em casa – afirma.

Perguntado sobre os seus primeiros meses no Flamengo, o jogador destacou que este é o melhor momento de sua carreira.

– Desde que cheguei aqui, foi tudo melhor do que esperado. Time, torcida, forma que o time propõe jogo. Amo isso. Eu e o Rafinha somos diferentes e nos completamos, acho isso importante. Nessa última parte da linha de quatro, tentamos sempre conversar com os zagueiros, ajustas, para o time não sofrer gols. Desde o começo, me sinto em casa e espero que fique por muitos anos. É o melhor momento da minha carreira. Até fisicamente, o time me faz melhor do que antes e estou encantado – destaca.