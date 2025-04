Filme sobre Ney Matogrosso e “Thunderbolts” são destaques da semana no Cine Araújo

Volta Redonda — A partir de 1º de maio, o Cine Araújo, no Shopping Park Sul, apresenta uma nova seleção de estreias que promete agradar diferentes públicos. Entre os lançamentos mais aguardados está *“Thunderbolts”**, da Marvel Studios, que reúne antigos vilões em uma missão governamental cheia de ação e tensão. O longa traz de volta Yelena Belova (Florence Pugh), irmã da Viúva Negra, que agora integra um grupo de anti-heróis liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Juntos, eles precisam superar seus passados sombrios para cumprir tarefas de alto risco.

Para quem busca um enredo envolvente com pitadas de ação e romance, “Amor Bandido” traz Ke Huy Quan no papel de Marvin Gable, um corretor de imóveis cuja vida pacata vira de cabeça para baixo após receber um bilhete da ex-parceira do crime, interpretada por Ariana DeBose. O reencontro com o passado desencadeia uma série de perseguições e revelações perigosas.

Os fãs de música brasileira terão a chance de conferir a pré-estreia de “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso protagonizada por Jesuíta Barbosa. O filme retrata a trajetória do artista desde sua juventude em Bela Vista (MS), marcada pela rejeição familiar, até sua consagração como um ícone da música e da liberdade de expressão no Brasil. A produção destaca os desafios enfrentados por Ney em um país conservador, explorando sua ousadia e singularidade artística.

Fechando a lista de destaques, o suspense “Screamboat: Terror a Bordo” promete fortes emoções. Ambientado em alto-mar, o longa mergulha o espectador em um clima de tensão e mistério, ideal para quem gosta de thrillers psicológicos.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site e no aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento do Cine Araújo. Promoções e condições especiais podem ser consultadas diretamente no site da rede de cinemas, na seção “Promoções”.

*Classificação indicativa dos filmes deve ser verificada pelo público. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.