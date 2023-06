Filme ‘Transformers: O despertar das feras’ chega a Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 16:12 horas

Volta Redonda – Os fãs de Transformers já podem se preparar para assistir ao novo filme da franquia. Na nova sequência de “Transformers”, os fãs podem esperar por aventuras de tirar o fôlego e uma batalha global com os Autobots. O filme terá pré-estreia dia 7 de junho com sessões a partir das 18h, e estreia marcada para o dia 8 de junho, nas salas Multiplex do Cine Araújo, no Shopping Park Sul.

O novo longa da franquia faz parte de uma trilogia que se passará em meados da década de 1990, apresentando mais uma aventura épica entre Autobots e Decepticons. O filme é baseado na temporada “Best Wars”, da animação dos anos 1990, e acompanhará dois humanos do Brooklyn que entram em um antigo conflito relacionado a facções de Transformers.

O filme tem duração de 2h7min e os e os ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.