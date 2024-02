Fim da novela: Vasco contrata promessa argentina Juan Sforza

Rio – O Vasco finalizou nesta quarta-feira (7), a contratação do promissor volante argentino Juan Sforza, de 21 anos que defendia o Newell´s Old Boys – Argentina.

O Gigante da Colina desembolsou U$$ 5 milhões (24,6 milhões), para trazer o jogador para São Januário e caso Sforza cumpra algumas metas com a camisa cruzmaltina o Vasco terá que pagar mais U$$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões). Newell´s Old Boys manterá 20% dos direitos federativos do jogador.

Sforza está na Venezuela, defendendo a Argentina no torneio pré-olimpico e se apresentará ao Vasco, após a disputa do torneio, na próxima semana.