Fim de ano no Aldeia das Águas chega com novo espaço de festas - Diário do Vale

Fim de ano no Aldeia das Águas chega com novo espaço de festas

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 13:19 horas

Um novo espaço para celebrações de eventos foi inaugurado no dia 20 de novembro no Aldeia das Águas. O Espaço Festa Aldeia é um ambiente climatizado criado para receber eventos e festas de aniversário no parque.

O espaço fica localizado ao lado da piscina ‘Aldeia dos Piratinhas’ e disponibiliza kit festa completo com bolo, docinhos, salgados e bebidas para grupos a partir de dezesseis pessoas. O local está disponível para reservas.

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp (24) 99847-6005 ou acesse os canais oficiais de comunicação do Aldeia das Águas