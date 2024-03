Fim de semana pode ser de tempestades intensas na região

Sul Fluminense – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de chuvas intensas que podem atingir a região Sul Fluminense entre sexta-feira (22) e domingo (24).

O volume de chuvas deve ser superior a 60 mm/h, podendo ultrapassar 100mm em 24 horas, com ventos acima de 100km/h.

Segundo o Cemaden-RJ, nesta quinta-feira (21) à tarde, ocorrerão pancadas de chuva moderada à forte em todo o estado, devido ao efeito Pré-Frontal. A chegada de uma Frente Fria, entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira (22), provocará chuvas moderadas a muito fortes (acima de 20mm/h) a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes, gerando altos acumulados (acima de 200mm/48h) até o domingo (24).

As chuvas oferecem grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira algumas instruções que devem ser seguidas durante essas tempestades:

– Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

– Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

Para mais informações, entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Em BM, chuvas podem chegar a até 200 milímetros em 24 horas

Agentes da Defesa Civil de Barra Mansa participaram, nesta quinta-feira (21), de uma reunião com equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre (Cenad) e das Defesa Civil Estadual e Nacional, por conta do alerta de fortes chuvas previstas entre quinta-feira (21) e domingo (24), que podem chegar a até 200 milímetros em 24 horas.

Toda equipe de agentes da Defesa Civil está escalada para atuar no período, juntamente com os profissionais das secretarias de Manutenção Urbana, Assistência Social, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

As sirenes do município estão passando por vistorias, assim como os bairros mais críticos. Um alerta via SMS será emitido para todos os moradores que já estão cadastrados, informando a situação e advertindo sobre os riscos. Para quem ainda não se cadastrou, basta enviar um SMS informando o CEP da localidade para o número 40199.

Ao observar qualquer situação de risco, a população pode ligar para o número 199 ou para o WhatsApp (24) 98121-3427.

Corpo de Bombeiros reforça efetivo no Sul Fluminense

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro dobrou o efetivo de militares de serviço, desde quinta-feira (21), nas áreas onde há maior probabilidade de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabam entos: as regiões Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense. Nessas localidades, os comandantes vão ficar aquartelados, de prontidão junto com a tropa, para pronta resposta a possíveis ocorrências. O motivo: as fortes chuvas previstas para os próximos dias.

A operação do Corpo de Bombeiros RJ em resposta às chuvas conta com apoio de novas ambulâncias; caminhões de busca e salvamento; ferramentas desencarceradoras para cortar estruturas metálicas, motosserras para cortar estruturas de concreto, em caso de deslizamentos e desabamentos; barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas e sonares de última geração, capazes de buscas subaquáticas em caso de inundações/alagamentos.

– Estamos a postos, prontos para atuar com força total, caso o cenário de risco se confirme. Todos os recursos do CBMERJ estão à disposição da população fluminense – afirma o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.