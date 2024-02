Fim de semana será de PET Folia no Clube dos Funcionários

Volta Redonda – Neste carnaval, o Clube do Funcionários promove o PET Folia, festa voltada para os foliões de Volta Redonda e região. O evento, que acontece de 10 a 13 de fevereiro, das 16h às 23h, conta com diversas atrações musicais, megaestrutura de som e luz além de área kids nas quadras da PET.

O evento recebe os shows da Banda Elektra (10), Sorriso Aberto (11), Grupo Realce (12) e Axé Petriz (13), além do DJ Léo Villela, nos intervalos. “Estamos preparando um evento bem familiar, com muito samba, axé e marchinhas, além dos concursos de fantasia adulto e infantil. O PET Folia tem essa característica de carnaval de clube, e é o que vem agradando os associados e participantes nos últimos anos’’, comenta Gustavo Tramontin, presidente do Clube.

Os ingressos do evento para não sócios já estão à venda na secretaria do Clube. Para crianças de 6 a 12 anos, o valor por dia é de R$15; já os adultos pagam R$30. O evento conta com passaporte de acesso para os quatro dias de festa com o valor de R$50 para crianças e R$100 adultos. Crianças até 5 anos não pagam ingresso. A entrada dos associados do Clube é de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que deverá ser trocado antecipadamente na secretaria. Mais informações pelo telefone (24) 2102-2750.