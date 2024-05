Fim de semana tem rodada do Sub-15 e Sub-17 na XIX Copa Diarinho de Futsal

Volta Redonda – Neste fim de semana, dias 25 e 26, a bola vai rolar em mais uma rodada da XIX Copa Diarinho de Futsal, nas categorias Sub-15 e Sub-17. Estão programadas ao todo 42 partidas, em cinco ginásios de Volta Redonda.

A maratona de jogos começa no sábado (25), a partir das 8 horas, com a segunda fase do Sub-15, Série Prata. No Santo Agostinho. A Chave E é composta pelas equipes NESEC, Arena Aterrado, Barça VR e EFATA.

No ginásio do bairro Santa Cruz, no mesmo horário, terá início os jogos da Chave F, que tem Santa Cruz, Três Poços T, U. Jardim Belmonte e Açude TA.

Na parte da tarde, a partir das 13h30, quem entra em quadra são os times da Série Ouro, na categoria Sub-15. Pela Chave E vão duelar Gente Q Faz/Vassouras, Futsal VR, Barra Brava Azul e Assis United. Já pela Chave F vão se enfrentar as equipes +Q1Time, São Luiz Futsal, Atlético Porto Real e P.M. Rio Claro.

Estreia do Sub-17 – Série Ouro

No domingo (26), será a estreia na competição dos times da categoria Sub-17, Série Ouro. Os duelos acontecerão nos ginásios dos bairros Retiro, Siderlândia e Vila Rica/Tiradentes, a partir das 8h.

Pela Chave A, no Retiro, vão se enfrentar +Q1Time, Sesi, Vila Julieta/Resende e SE Real. No Siderlândia, os confrontos serão entre os times Gente Que Faz/Vassouras, Atlético Pinheiral Futsal, Futsal Rio Claro e Atlético Porto Real. E, fechando a rodada, na Vila Rica/Tiradentes, jogam Futsal Club de Mendes, Fênix A, Futsal VR e Atlético BM/Ilha Clube. Nas duas categorias, passam de fase as duas melhores equipes de cada chave.