Fim de semana vitorioso para o vôlei e o basquete do Clube dos Funcionários

Volta Redonda – O fim de semana foi vitorioso para as equipes de vôlei feminino e basquete masculino do Clube dos Funcionários, que disputaram no Ginásio da PET, em Volta Redonda, partidas válidas pelo Campeonato Estadual de ambas as modalidades.

No sábado (22), a equipe Mirim de vôlei feminino venceu o Grajaú Country Club por 3 sets a 1 (25 x 16 / 23 x 25 / 25 x 14 / 25 x 17), na estreia da equipe no Campeonato Estadual.

Dupla vitória no Basquete

Também no sábado (22), as equipes de Basquete também atuaram na PET pelo campeonato estadual da modalidade.

O time Sub-13 venceu o Passo Zero por 114 x 14 e a equipe Sub-15 bateu o K Esportes por 77 x 28.