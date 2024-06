Final da Liga dos Campeões da Europa lota bares em Volta Redonda

Volta Redonda – A grande final da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid (Espanha) e Borussia Dortmund (Alemanha), no sábado (01), atraiu a atenção de milhões de pessoas ao redor de todo planeta. Enquanto o espanhol Dani Carvajal e o brasileiro Vinicius Jr marcavam os gols da vitória por 2 a 0, que deu o 15° da Liga dos Campeões ao Real Madrid, muitos apaixonados por futebol se reuniram em bares e restaurantes para acompanhar a partida.

E quem comemorou este aumento na frequência do público foram os comerciantes.

Walter Queiroz, sócio-proprietário de um bar na boêmia região da Colina, em Volta Redonda, afirmou que a partida impactou positivamente no aumento do número de clientes atendidos no seu estabelecimento.

“Levando em consideração que hoje é sábado e que o bar começa a funcionar às 14h, é bem perceptível ainda, sem ver os números, que é grande a quantidade de pessoas presentes na hora do jogo. Bem diferente de outros sábados, que não têm grandes jogos como este. Então, um evento deste porte impacta economicamente muito bem. Acaba este jogo e logo depois ainda tem o jogo do Fluminense contra o Juventude, que é um time do Rio jogando, e aí as pessoas vão esticando a noite por aqui”, disse Queiroz.

O comerciante Kaique Verissimo, que também possui um estabelecimento na Colina, falou sobre como a final refletiu financeiramente no faturamento da sua empresa.

“A final da Champions League é um evento muito atrativo. O pessoal chega mesmo, comparece ao bar para ver e o jogo, o que contribui bastante para o faturamento da nossa casa”, afirmou o comerciante.

Lucas Pereira, que é sócio de um bar na região, ressaltou que mesmo a partida sendo realizada no início do mês, o seu estabelecimento estava cheio.

“Um jogo como este faz total diferença para a gente. O bar está bem cheio, apesar de ser início de mês, ainda assim a praça estava rodando. Os outros bares também estavam cheios e isto é ótimo para todo mundo”, ressaltou Lucas.

Decisão refletiu na cadeia econômica mundo afora

Do outro lado de Volta Redonda, o empresário Felipe Fardim, dono de um bar localizado em uma arena esportiva no Aero Clube, destacou como a transmissão da decisão da competição europeia movimenta indiretamente toda a cadeia comercial, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância do estádio onde aconteceu a decisão.

“A transmissão pela televisão da final da Liga dos Campeões em uma arena esportiva como a nossa aqui em Volta Redonda, mostra como o esporte movimenta a economia de diversas maneiras pelo mundo. É impressionante como o aumento do fluxo de pessoas e de faturamento nos estabelecimentos, bem como faz com que toda a cadeia produtiva envolvida no setor de bares e restaurantes também ganhe com este evento”, destacou o empresário.