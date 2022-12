Final de ano em Angra: Xande de Pilares e Ferrugem são confirmados - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2022, 11:02 horas

Angra dos Reis – Nesta semana foram confirmadas as primeiras atrações musicais das festas de final de ano e Aniversário da Cidade de Angra dos Reis: os cantores Xande de Pilares, para o dia 30 de dezembro; Ferrugem, para 5 de janeiro; e Gustavo Mioto, para o dia 6 de janeiro. Os artistas irão se apresentar à noite na Praia do Anil, em shows abertos ao grande público, com toda estrutura de segurança, banheiros químicos, venda de comidas e bebidas, camarote, área de convidados etc. A organização das festividades está sendo realizada pela Secretaria de Eventos, Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Turisangra) e Secretaria de Cultura e Patrimônio. A cidade completa 521 anos no dia 6 de janeiro de 2023, sendo uma das mais antigas do país.

Xande de Pilares é um dos sambistas mais famosos do Brasil, com sucessos de sua carreira solo e de seus tempos de vocalista do grupo Revelação, como “Tá escrito”, “Deixa acontecer” e “Velocidade da luz”. O cantor e compositor também tem participações como ator em produções audiovisuais e compôs sambas-enredo para escolas do Rio e de São Paulo. Com “Gaia – A Vida em Nossas Mãos”, da Acadêmicos do Salgueiro, Xande de Pilares foi premiado com o Estandarte de Ouro e o Tamborim de Ouro pelo melhor samba-enredo de 2014.

Outra atração confirmada, o cantor Ferrugem conta com sucessos como “Sinto sua falta”, “Pra você acreditar”, “Pirata e tesouro” e “Eu não sou de me entregar”.

Com um estilo pagode romântico, o cantor tem quatro álbuns gravados e parcerias com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Anitta, Iza, Alcione, Felipe Araújo, dentre outros, além de já ter sido indicado para o Grammy Latino, na categoria “disco de samba e pagode”.

Gustavo Mioto começou cedo na música. Com apenas 10 anos compôs sua primeira canção, disponibilizada no Youtube, e aos poucos foi obtendo cada vez mais sucesso na internet. Seu sucesso “Impressionando os Anjos“ ficou entre as músicas mais tocadas nas rádios do país e no 1º lugar na Hot 100 da Billboard Brasil. Com um estilo sertanejo pop, Gustavo Mioto já fez parcerias com artistas como Jorge & Mateus, Anitta, Gusttavo Lima e Maiara & Maraísa.

Nos próximos dias, outras atrações e mais detalhes da organização serão anunciados. Haverá apresentações musicais nos dias 30 e 31 (Réveillon na Praia do Anil) de dezembro, dia 1º, 5 e 6 janeiro. As festividades irão contar ainda com os eventos tradicionais, como a Procissão Marítima (cujas inscrições serão abertas nos próximos dias) do dia 1º de janeiro, muita folia de reis e o corte do bolo do Aniversário da Cidade, na virada do dia 5 para o dia 6, na sede da Prefeitura. Conforme conta a tradição, quem encontrar a aliança e a moeda escondidos dentro do bolo se casará e/ou terá um ano de fartura.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, o café da manhã do dia do Aniversário da Cidade, outra atividade tradicional da programação, em 2023 será realizado às 7h na praça em frente à sede da Prefeitura, já que a praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, está em obras. Em seguida haverá missa solene na Igreja Matriz, às 10h.

A Turisangra está organizando suas ações de ordenamento do turismo. Essas ações incluem barreiras na entrada do município, equipes de fiscalização em locais de embarque e desembarque de passageiros (como o cais do Abraão e o cais de Santa Luzia), equipes itinerantes fiscalizando os principais atrativos terrestres e marítimos do município, dentre outras. O objetivo é coibir irregularidades diversas.