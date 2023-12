Firjan afirma que há espaço para cortes mais intensos na taxa Selic

País – A Firjan destacou que, desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o cenário econômico favoreceu a continuidade dos cortes na taxa básica de juros. A análise foi feita após o anúncio de queda de 0,50 ponto percentual e a taxa Selic passou para 11,75% ao ano, nesta quarta-feira (13). De acordo com a instituição, a inflação para o consumidor seguiu a trajetória esperada de desaceleração.

Para a Firjan, as expectativas de inflação para os anos de 2024 e 2025 permanecem estáveis e dentro do intervalo da meta. A continuidade dos cortes também está de acordo com a atividade econômica. Os dados, em particular do PIB do terceiro trimestre de 2023, evidenciaram desaceleração da economia, sobretudo em setores mais sensíveis aos juros, como o de investimento.

Com isso, a Firjan acredita que já há espaço para implementar cortes mais intensos nas próximas reuniões. O atual patamar da taxa de juros ainda limita a capacidade produtiva do país. Em 2023, as concessões de crédito às empresas diminuíram e os dados recentes confirmaram o baixo dinamismo da atividade industrial. Para consolidar a intensificação na redução da taxa Selic, a federação reitera a necessidade do comprometimento com as metas fiscais estabelecidas. Essa é uma condição necessária para reduzir a percepção do risco sobre a economia, melhorar o ambiente de negócios e impulsionar crescimento econômico mais sustentável.