Firjan homenageia Marco Saltini, vice-presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus

Volta Redonda – Em comemoração ao Dia da Indústria, a Firjan homenageou nesta quinta-feira (23), em sua sede no Rio, seis empresários, uma personalidade e três indústrias. Entre eles, o vice-presidente de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Marco Antônio Saltini, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, que se destacaram em 2024 nos cenários políticos, econômico e social e por grandes serviços prestados à indústria do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A medalha de Saltini foi entregue pelo presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira; e pelo 1º vice-presidente Firjan, Luiz Césio Caetano.

“Fiquei muito honrado em ser agraciado com a Medalha do Mérito Industrial da Firjan. Isso reforça todo o trabalho que a gente desenvolve em prol da indústria fluminense, e da indústria brasileira. E é muito ligado a esse empenho que a própria Firjan tem, e para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, nosso compromisso com o crescimento do estado do Rio de Janeiro, da nossa indústria, e pela melhoria do ambiente de negócios. Então, é uma honra muito grande, fico muito feliz, junto com os demais empresários, por receber essa homenagem”, comemorou.

Confira o documento com as propostas da Nova Indústria Brasil

Nova Indústria Brasil

Desde 1965, a Firjan homenageia empresários e personalidades com a Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro durante o Dia da Indústria. Neste ano, o evento contou ainda com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, que recebeu um documento com propostas para a Nova Indústria Brasil, política industrial lançada pelo governo federal em janeiro deste ano. O documento, elaborado em conjunto por algumas das maiores empresas do país, contou com a contribuição ativa de representantes da Volkswagen Caminhões e Ônibus, principalmente em relação ao setor automotivo.