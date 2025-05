Firjan lança nova edição do Prêmio Rio de Letras com tema ambiental

Estado do Rio – A segunda edição do Prêmio Rio de Letras foi lançada nesta quarta-feira (30), na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), com o tema “A humanidade e a natureza”. Realizada pela Firjan SESI, com curadoria da ABL e parceria da Secretaria Estadual de Educação, a premiação tem como objetivo estimular a reflexão sobre temas atuais por meio da produção literária de estudantes e trabalhadores. A escolha do tema dialoga com a COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro, em Belém (PA).

O evento de lançamento contou com a presença de acadêmicos da ABL, autoridades, estudantes e representantes das escolas Firjan SESI, da rede estadual de ensino e da indústria fluminense. Neste ano, em que o Rio de Janeiro foi eleito pela Unesco como Capital Mundial do Livro, o prêmio foi ampliado. Serão selecionados 81 textos nas categorias Crônica, Conto e Poesia, escritos por alunos do Ensino Médio da rede estadual e Firjan SESI, além de trabalhadores da indústria. O universo potencial de participantes é estimado em mais de 1 milhão de pessoas.

As inscrições já estão abertas e o site do prêmio disponibiliza informações e videoaulas com acadêmicos da ABL, como Ruy Castro, Ana Maria Machado e Antonio Carlos Secchin.

“Este prêmio une educação, cultura e arte para transformar palavras em sementes que levem a um presente e a um futuro melhor, contribuindo para a superação de desafios. Nosso concurso literário visa mais do que estimular novos escritores entre alunos e trabalhadores da indústria fluminense: busca incentivá-los a refletirem e expressarem suas ideias a respeito de temas atuais, através de contos, crônicas e poesias. E, para satisfação ainda maior, esta iniciativa já entrou para o calendário oficial do Rio Capital do Livro”, afirmou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano. Ele também anunciou a realização de um seminário internacional sobre o livro ainda este ano.

Durante o lançamento, houve apresentação de Aline Matulja, engenheira ambiental e porta-voz do projeto Verificados pelo Clima, da Organização das Nações Unidas (ONU), que combate a desinformação sobre mudanças climáticas nas redes. A cerimônia contou ainda com falas do presidente da ABL, Merval Pereira, e da subsecretária estadual de Educação, Myriam Medeiros. Também foram exibidas a apresentação do Coral Firjan SESI Nova Iguaçu e a projeção do vídeo “Uma Academia Toda Prosa”, com a atriz Fernanda Montenegro interpretando trechos de um texto do líder indígena e acadêmico Ailton Krenak.

Nesta edição, os primeiros, segundos e terceiros colocados serão premiados por ano de escolaridade (1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio), separados por rede de ensino (Firjan SESI e estadual). Trabalhadores da indústria fluminense também serão premiados em cada categoria, divididos por faixas etárias: até 29 anos, entre 30 e 45 anos e acima de 46 anos.

As escolas, indústrias, professores-orientadores e coordenadorias regionais também receberão prêmios. A premiação inclui tablets, kindles, troféus, coletâneas literárias e um exemplar do livro com os textos vencedores, que será lançado pela Firjan SESI. A seleção será feita por acadêmicos da ABL.

A proposta do tema “a humanidade e a natureza” é incentivar produções que promovam a conscientização ambiental e o combate às mudanças climáticas. Em 2023, o tema foi “histórias de diversidade”, em sintonia com a redação do Enem daquele ano.

A relação entre o prêmio e o Enem foi decisiva para a estudante Rillary Souza, do 3º ano da Firjan SESI Três Rios. Ela conquistou nota 940 na redação do exame e ingressou no curso de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora.

“O tema e a prática me ajudaram a organizar as ideias, melhorar a argumentação e a me comunicar com mais clareza. E isso foi fundamental tanto para meu desenvolvimento pessoal quanto será para minha carreira, seja para interpretar artigos científicos ou explicar tratamentos, por exemplo. Tenho o sonho de viajar pelo mundo, algo que, de certa forma, já realizo por meio dos livros”, disse Rillary, que ficou em segundo lugar na categoria Crônicas.

Em sua primeira edição, o Prêmio Rio de Letras selecionou 58 textos entre centenas de inscritos, dos quais 250 foram pré-selecionados. A cerimônia de premiação reuniu mais de mil pessoas no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, com apresentações dos escritores Thalita Rebouças e Lázaro Ramos, além de manifestações artísticas e culturais.