Firjan monta ‘Rede de Solidariedade’ para vítimas das chuvas

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 10:08 horas

Doações de alimentos, materiais de higiene e limpeza serão entregues para vítimas do Norte e Noroeste do estado

Sul Fluminense – Unidades da Firjan na região Sul Fluminense estão realizando a “Rede de Solidariedade”, uma campanha voltada para arrecadação de donativos para as mais de 16 mil as vítimas das chuvas no Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Os itens mais necessários para os desabrigados são alimentos não perecíveis, materiais de limpeza (vassoura, pano de chão, sabão em barra e em pó, rodo, detergente e cloro), materiais de higiene pessoal (pasta de dente, escova de dente e de cabelo, sabonete, xampu e condicionador), além de fraldas, infantil e geriátrica.

Doações

As doações podem ser feitas nos municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Volta Redonda e Valença.

Todos os materiais arrecadados serão levados para as vítimas em Itaperuna, Cardoso Moreira, Natividade, Porciúncula, Italva e Bom Jesus.

Endereços

Barra do Piraí

– Firjan SESI – Av. Major Moacyr Salgueiro, nº 1065;

– Firjan SENAI – Rua Alan Kardec, nº S/nº;

Valença

– Firjan SENAI – Av. Osires de Paiva Souza, nº 1.020;

Barra Mansa

– Firjan SESI – Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 2000;

– Firjan SENAI – Rua Senhor do Bofim, nº 130;

Angra dos Reis

– Firjan SENAI – Rua Alagoas, nº S/N – Parque Vilage;

Resende

– Firjan SESI – Av. Marcilio Dias, nº 468;

– Firjan SENAI – Rua Sarquis José Sarquis, nº 156;

Volta Redonda

– Firjan SESI – Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 595);

– Firjan SENAI Rua Pedro Lima Mendes, nº 490;