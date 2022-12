Firjan: redução de ICMS deve atrair investidores em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 07:34 horas

Logística e mão de obra completam quadro de vantagens competitivas do Sul Fluminense

Sul Fluminense – O Estado do Rio se tornou mais competitivo na atração de investimentos a partir do momento em que novas leis colocaram suas alíquotas de ICMS no mesmo patamar dos estados vizinhos. A Firjan fez um levantamento da competitividade tributária das indústrias do Rio de Janeiro e conseguiu, junto à Alerj e ao Governo do Estado, a aprovação e sanção de uma série de leis que beneficiam setores industriais de forma a equiparar a tributação com o que tem de melhor nos outros estados da região sudeste.

— Ainda que as leis tenham sido aprovadas, diversas delas ainda aguardam cálculo de impacto financeiro e econômico bem como regulamentação pelo Poder Executivo. A expectativa é de que nos primeiros meses de 2023 as leis já produzam efeito e comecem a gerar o desejado aumento de emprego e renda no estado — afirmou Rodrigo Pinho, gerente jurídico tributário da Firjan.

Para o Sul Fluminense, esse bom posicionamento fiscal é acompanhado pela logística, reconhecidamente uma das melhores do Brasil, entre os maiores mercados produtores e consumidores do país.

Mão de obra

Para completar, o Sul Fluminense tem uma das melhores ofertas de mão de obra industrial. Uma das instituições que mais contribuem para essa oferta de mão de obra é o Senai. O órgão planeja sua oferta de cursos em alinhamento com os representantes dos segmentos industriais, através dos Comitês Técnicos Setoriais. Esse trabalho não define apenas os nomes dos cursos, mas define o conteúdo de acordo com as necessidades da indústria.

As escolas Senai estão presentes em média há mais de 30 anos na região, têm infraestrutura, equipamentos, oficinas e laboratórios alinhados aos processos produtivos das empresas, além de propiciar formação específica para a indústria. Por exemplo, em Resende há oficinas e laboratórios dedicados a segmento automotivo; Volta Redonda, Barra do Piraí e Barra Mansa têm escolas com foco na siderurgia e no setor metalomecânico.

Há estrutura também para atender ainda a outros segmentos como a Panificação Escola, o Canteiro Escola, oferecendo também formação mais transversal.

Os números do Senai na região:

Escola Senai Matriculas totais

Angra dos Reis 4.279

Barra Mansa 2.675

Barra Piraí 2.660

Valença 1.025

Resende 2.819

Volta Redonda 3.486

TOTAL 16.944