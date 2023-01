Firjan Senai e sindicatos da indústria oferecem 346 vagas gratuitas para cursos na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 07:25 horas

Sul Fluminense – A Firjan Senai, em parceria com os sindicatos da indústria do Rio, está com inscrições abertas para mais de 346 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento, qualificação e especialização profissional para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, na região Sul Fluminense. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo.

Nos próximos quatro meses, na região, entre as cidades de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Valença, serão 290 oportunidades. Em Angra dos Reis, 56 vagas para cursos na área de Naval.

Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan Senai, reforça a importância do Programa de Qualificação Setorial. “Fruto da parceria entre a Firjan Senai e os sindicatos, favorece a identificação da demanda por formação e aperfeiçoamento profissional de trabalhadores para a indústria fluminense”. Além disso, Melo ressalta que os cursos de qualificação profissional propiciam o desenvolvimento de competências e a formação de jovens, enquanto os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização daqueles que já possuem experiência profissional em sua respectiva área.

O edital, com a relação completa de oportunidades, o nome dos sindicatos responsável por cada curso, e os critérios para participação, também está disponível na página do Programa de Qualificação Setorial.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso será ministrado, porém, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida.

O endereço das unidades pode ser encontrado também no site da Firjan Senai, na página das unidades Firjan Senai. Outras informações também podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.

Ao longo do ano de 2023 e primeiros meses de 2024, a Firjan Senai, junto aos sindicatos fluminenses, oferecerá um total de 7.103 oportunidades. Confira as listas de cursos que terão início entre os meses de janeiro e abril de 2023 e os sindicatos a quem o público interessado deve procurar:

Alimentos e bebidas:

Sipacon (Sul do estado): Assistente de produção industrial (Firjan Senai Barra do Piraí) e Confeiteiro (Firjan Senai Volta Redonda); (Três Rios): Assistente de controle de qualidade, Confeiteiro e Mestre Padeiro (Firjan Senai Três Rios);

Construção Pesada e Civil:

Sindicer MVP (sul do estado): Assistente de operações em logística (Firjan Senai Barra do Piraí) e Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Três Rios); Sindicom TR (Três Rios): Eletricista de obras e Instalador hidráulico predial (Firjan Senai Três Rios); Sinduscon Sul (Sul do estado): Eletricista de obras e Pintor de edificações (Firjan Senai Volta Redonda);

Editorial e gráfica:

Singrasul (sul do estado): Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Barra Mansa, Resende e Valença).

Ferroviário:

Rodoferro (estadual): Assistente de produção industrial e Eletricista industrial (Firjan Senai Três Rios).

Metal Mecânico:

RJ Metal – Técnico em eletromecânica (Firjan Senai Três Rios);

Naval:

Sinaval (nacional): Caldeireiro, Instrumentista industrial e Soldador de aço carbono TIG 6G (Firjan Senai Angra dos Reis).

Plástico:

Simperj (estadual): Eletricista industrial e Operador de produção industrial (Firjan Senai Três Rios).