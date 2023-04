Fiscais do Detro reprimem transporte irregular na região - Diário do Vale

Fiscais do Detro reprimem transporte irregular na região

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 07:44 horas

Sul Fluminense – O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) está apertando o cerco ao transporte clandestino de passageiros na região Sul Fluminense.

Somente neste primeiro trimestre, 35 veículos foram retirados de circulação, multados e apreendidos nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. A multa por esse tipo de irregularidade, segundo o Detro-RJ é de R$ 4.219,56, além das taxas de reboque e de diária do pátio para onde o veículo é levado.

Atraídos por preços mais baixos, os passageiros que ignoram riscos e embarcam em viagens clandestinas correm perigo, alerta o Detro. Além de arriscarem a própria vida, arriscam a vida dos demais usuários das vias públicas.

“Os veículos não passam por vistoria e tampouco possuem seguro ao passageiro, em caso de acidente. Não há garantias sobre o condutor, e a ação prejudica o transporte regular fazendo uma concorrência desleal”, informou o Detro, em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE.

A população pode denunciar irregularidades através do WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545, telefone (21) 3883-4141 ou pelo e-mail [email protected]