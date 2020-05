Fiscalização interdita quatro estabelecimentos comerciais em Volta Redonda

Volta Redonda – Quatro estabelecimentos comerciais foram interditados pela fiscalização da prefeitura de Volta Redonda, na noite dessa sexta-feira, 15, por estarem infringindo as normas de funcionamento previstas nos decretos de flexibilização das atividades econômicas. As ações ocorreram nos bairros Retiro, Niterói e Colina. Nestas localidades a fiscalização desmontou ainda aglomerações.

Casos reincidentes de violação também foram detectados pelas equipes, com aplicação do artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção e multa para quem infringir a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e que, se violada, expõe a perigo a saúde pública.

“Nossos esforços estão concentrados na força-tarefa, que é fundamental para o controle da pandemia em Volta Redonda, por meio da estabilidade dos seis eixos que estabelecemos. Dessa forma, a flexibilização de atividades comerciais pode ser mantida. Lembro que nossa proposta técnica foi validada por decisão judicial desta sexta-feira”, explicou o prefeito Samuca Silva.