Fiscalização de Resende notifica 119 estabelecimentos comerciais nos últimos dois meses

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 15:15 horas

Resende – A prefeitura de Resende já notificou 119 estabelecimentos comerciais nos últimos dois meses, durante a fiscalização que verifica o cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19. Os esforços continuam por toda a cidade, inclusive em espaços públicos que podem conter aglomerações.

As fiscalizações são realizadas diariamente, através de uma parceria entre a Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura, a Guarda Civil Municipal e, em alguns casos, com apoio da Polícia Militar. Elas seguem um critério estratégico, visando atingir os locais com maior concentração de estabelecimentos comerciais, além de espaços públicos e de promoção de lazer.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cesar Laurindo, a fiscalização é essencial para manter os estabelecimentos em funcionamento, sem a proliferação da doença.

– São trabalhadores exercendo atividades econômicas de grande importância, porém é imprescindível que cumpram as determinações para preservar a saúde da população e para evitar que o município fique numa situação crítica com a Covid-19. As abordagens são feitas com toda humanidade e respeito possíveis, mas prezando sempre pelo bem comum, com uma missão importante – destacou o comandante da GCM.

O uso de máscara, o limite de 50% da ocupação para evitar aglomerações em determinados estabelecimentos comerciais e o cumprimento do horário de funcionamento são algumas das regras estabelecidas nos decretos municipais.

Durante a abordagem, a equipe também verifica a documentação dos estabelecimentos, podendo constatar irregularidades. Os locais com pendências são notificados e deverão se regularizar junto à gestão municipal. Os donos dos estabelecimentos recebem orientações sobre o último decreto da Prefeitura e sobre cuidados contra o coronavírus.

Lazer

A fiscalização da prefeitura de Resende também ocorre em espaços públicos e de promoção do lazer, como quadras e campos de futebol. Os agentes verificam se não há formação de aglomerações e também conta com a colaboração da população, visando manter os cuidados contra a Covid-19.