Fiscalização de Volta Redonda aponta que bares são os que mais descumprem os decretos municipais

Matéria publicada em 18 de julho de 2020, 19:47 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através da Central de Atendimento Único (CAU) e o aplicativo FiscalizaVR, já registraram 2603 denúncias de descumprimento das normas sanitárias e de combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, em estabelecimentos comerciais da cidade.

Desse total, 2498 já foram autuados, 63 interditados, 63 orientados, 874 foram denuncias improcedentes, 964 estabelecimentos estavam fechados e 434 não foram encontrados. As rondas são realizadas nos locais com atividades comerciais e nas ruas principais e secundárias em todos os bairros da cidade.

Os dados são relativos a um levantamento das ações atendidas pela Fiscalização de Atividades Econômicas e Sociais da secretaria municipal de Fazenda, da Prefeitura de Volta Redonda, no âmbito da Força Tarefa. Não estão aqui relacionadas ações e medidas tomadas pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Secretaria Extraordinária de Segurança Pública, Polícia Militar, n Civil, Ministério Público.

O relatório aponta ainda os setores que mais desobedeceram às determinações legais, em vários momentos e em decretos diferentes, e tiveram mais ações fiscais. Em primeiro lugar estão os bares, por causarem aglomerações, ultrapassarem o horário permitido ou não obedecerem ao atendimento somente por delivery (no período com restrição). Em segundo lugar estão as lojas de rua, atividades não essenciais abertas sem autorização. Logo após, em terceiro lugar, ficaram os supermercados, por permitirem aglomerações ou não obedecerem às medidas de higienização e distanciamento.

Já o quarto lugar foi ocupado pelos salões de beleza e barbearias, abertos sem autorização, por atender mais de um cliente por vez. Os restaurantes, que não obedecerem ao atendimento somente por delivery no período com restrição ficaram logo após, em quinto lugar. Em sexto vieram os pet shops, que fizeram banho e tosa quando não permitido. Por fim, em sétimo lugar, ficaram as academias abertas sem autorização, e com mais de um aluno por professor.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, esse trabalho da força-tarefa, realizado com o auxilio da população, vem sendo um grande aliado no combate a Covid-19 no município. “Todas as denúncias que chegam na CAU, através do 156, e no aplicativo FiscalizaVR, que possuem dados suficientes, nós estamos fiscalizando. Essa parceria entre o poder publico e a população está sendo essencial no combate a proliferação do novo coronavírus em nossa cidade”, disse o prefeito.