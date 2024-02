Fiscalização encontra camarote superlotado na Sapucaí

Rio – A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor realizou operação de fiscalização no Sambódromo durante os desfiles do Grupo Especial no domingo. O objetivo foi assegurar a conformidade dos camarotes do Carnaval na Marquês de Sapucaí com as normas vigentes, garantindo a segurança, o conforto e os direitos dos consumidores presentes no evento.

Quatro camarotes foram fiscalizados: Rio, Mar, King e Rio Praia.

A fiscalização evidenciou cumprimento das normas estabelecidas pela legislação vigente, com exceção do Camarote Rio Praia, onde foi identificado um excesso de público além da capacidade legal. O fato configura violação das normas de segurança e conforto, podendo acarretar riscos aos consumidores presentes.

A recomendação aos responsáveis pelo Camarote Rio Praia é a imediata correção da irregularidade identificada, a fim de evitar penalidades legais e garantir a segurança e o bem-estar dos consumidores. O relatório da Sedcon será encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências e acompanhamento das medidas corretivas.