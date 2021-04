Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 15:07 horas

Angra dos Reis – As ações de fiscalização, ordenamento e conscientização não param em Angra dos Reis. Na quinta-feira (1º), uma operação da Secretaria Executiva de Segurança Pública, em parceria com TurisAngra e Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, foi realizada na Vila do Abraão, na Ilha Grande.

O objetivo da ação foi monitorar o acesso de turistas à localidade, verificando os comprovantes de hospedagem, e também fiscalizar o serviço de táxi boat.

A equipe também trabalhou para o cumprimento do decreto nº 12.007, que determina que as embarcações de atividades turísticas devam circular com, no máximo 50%, de sua capacidade total.

As ações continuarão por todo feriadão, que em Angra dos Reis só termina na segunda-feira devido ao feriado municipal de São Benedito, celebrado anualmente na segunda-feira após a Páscoa (5 de abril).