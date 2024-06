Fla bate Cruzeiro e mantém a liderança do Brasileirão

Rio – O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 x 1, na noite deste domingo (30), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e manteve a liderança do Brasileirão.

O rubro-negro carioca chegou aos 27 pontos e abriu três de distância para o vice-líder Botafogo.

O atacante Pedro, marcou o primeiro gol do Flamengo aos 16 minutos do primeiro tempo, após jogada feita pelo volante Gérson e assumiu a artilharia do campeonato.

A equipe mineira empatou o jogo aos 38 minutos da primeira etapa com Matheus Pereira em uma boa finalização.

O zagueiro Fabrício Bruno marcou o gol da vitória do Flamengo, com forte cabeceio aos 20 minutos do segundo tempo.

Próximo Jogo

O Flamengo vai a Belo Horizonte, na quarta-feira (3), enfrentar o Atlético-MG, às 21h30, na Arena MRV.

Também na quarta-feira, o Cruzeiro, irá á Criciúma-SC, jogar contra o Criciúma, às 20h30, no Heriberto Hülse.