Fla e Flu decidem título da Taça Guanabara - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 09:16 horas

Rio – Protagonistas do futebol carioca nos últimos anos, Flamengo e Fluminense decidem na noite desta quarta-feira (8), o título da Taça Guanabara 2023. O confronto é válido pela 11° rodada do Estadual e será realizado às 21h10, no Maracanã. O rubro-negro é o líder da competição com 23 pontos e possui a vantagem do empate contra o Tricolor das Laranjeiras, que tem um ponto a menos, 22. Quem vencer a partida fica com a taça.

Os dois clubes estão vivendo momentos distintos na temporada. Após golear o Bangu por 4 a 0 fora de casa no último sábado (4), o Tricolor das Laranjeiras embalou quatro vitórias seguidas, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Além de celebrar a boa fase, os atletas e funcionários do clube comemoram a convocação do volante André para a seleção brasileira.

Já o Flamengo foi alvo de protestos na manhã desta terça-feira (7), por conta da má fase do clube. Cerca de 100 torcedores estiveram presentes no CT Ninho do Urubu para cobrar os atletas e a comissão técnica pelo futebol apresentado nos últimos jogos, que ocasionaram na derrota em confrontos decisivos na temporada. No último domingo (5), o rubro-negro disputou o Clássico dos Milhões contra o Vasco e saiu derrotado por 1 a 0, com gol de Puma Rodríguez.

Nos últimos três anos, Flamengo e Fluminense protagonizaram três finais de Campeonato Carioca, com dois títulos para o rubro-negro e um para o Tricolor das Laranjeiras. Nos últimos dez jogos, foram sete vitórias do Flu, duas do Fla e um empate.

Na história, os times somam 440 jogos, com 160 vitórias para o Flamengo, 141 empates e 139 vitórias do Flu. Na final de 2022, o Tricolor das Laranjeiras saiu com o título, com uma vitória por 2 a 0 no jogo de ida e um empate em 1 a 1 no jogo de volta.