Fla e Vasco jogam nesta terça por torneios continentais

Estado do Rio – Dois times cariocas entram em campo nesta terça-feira (22). Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta a LDU, às 19h, em Quito, no Equador, a 2850 metros de altitude. O volante Allan e o meia uruguaio De La Cruz foram poupados e sequer viajaram. O lateral-esquerdo Alex Sandro, com um edema na coxa, é outro desfalque.

Com a derrota para o Central Córdoba-ARG na rodada passada, o Flamengo precisa vencer a LDU para não se complicar na busca por uma vaga na próxima fase. O técnico Filipe Luís ainda não definiu a escalação, mas Danilo e Arrascaeta podem ser preservados.

“Sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando no adversário, na sequência de jogos e no que vem pela frente. Nenhum jogador vai conseguir estar em todos os jogos. A exaustão chega em algum momento”, comentou o treinador.

Já o Vasco joga pela Copa Sul-Americana, às 21h30, diante do Lanús-ARG, em São Januário, no Rio. O Cruzmaltino pode assumir a liderança do Grupo G, caso vença os argentinos. O zagueiro Mauricio Lemos e o meia francês Payet, lesionados, e o volante Tchê-Tchê, com problemas pessoais, desfalcam a equipe. O técnico Fábio Carille deve repetir a escalação que empatou com o Flamengo, sábado (19), pelo Brasileirão.

“Voltamos a fazer uma partida competitiva. Não pode ser só contra o Flamengo, tem que ser sempre. A gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar, time argentino, Sul-Americana… Vamos com o melhor que tivermos”, afirmou Carille.