Fla e Vasco vencem e farão a final da Copa Rio Sub-17

Pedro Augusto e Ramon marcaram os gols da vitória do Vasco. O placar agregado do confronto foi de 5 x 1.

Os meninos do Gigante da Colina conquistaram a vaga na final após bater novamente o Nova Iguaçu, na manhã deste sábado, na casa do time Baixada Fluminense por 2 x 0.

O time do Flamengo, comandado pelo ex-jogador Filipe Luis, venceu o Botafogo neste sábado (01), por 3 x 2, no Estádio Nilton Santos e garantiu a sua vaga na final da Copa Rio Sub-17.