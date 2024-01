Fla empata jogos nos EUA e em Natal-RN

Orlando e Natal – O Flamengo entrou em campo duas vezes neste sábado. A tarde o time principal comandado pelo técnico Tite empatou em 1×1, o amistoso contra o Orlando City, em Orlando nos EUA.

Pedro marcou o gol para rubro-negro aos 12 minutos e o colombiano Ângulo empatou para o time americano aos 40 do primeiro tempo.

Já o time alternativo do clube, sob a comando do treinador Mário Jorge, que está disputando os últimos jogos do Cariocão, empatou em 0x0 com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal-RN.

Próximo Jogo

O rubro-negro carioca volta a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA.