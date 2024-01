Fla, Flu, Botafogo e Vasco garantem vaga na segunda fase da Copinha

Rio de Janeiro – Após disputarem a fase de grupos, os quatro grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro se classificaram para a segunda fase da Copa São de Futebol Júnior – Copinha. Esta fase da competição começa nesta sexta-feira (12), com partidas eliminatórias. Em caso de empate no tempo normal a vaga para a terceira fase da competição será decidida nas cobranças de pênaltis.

O Fluminense já entra em campo nesta sexta-feira (12), quando enfrentará o Ituano-SP, às 16h30, no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Ainda hoje, às 21h30, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca, o Botafogo terá pela frente o Novorizontino-SP.

Vasco e Flamengo jogam no sábado

No sábado, às 15h , será a vez do Vasco enfrentar o Vitória-BA no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira em Guarulhos.

A ultima equipe do estado que entrará em campo nesta segunda fase da Copinha será o Flamengo, que jogará contra o Náutico-PE, às 21h30, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco.