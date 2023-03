Fla-Flu: primeiro jogo da decisão do Carioca será no dia 1º de abril - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 09:05 horas

Rio – A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou na tarde desta terça-feira (21), as datas e os horários para as partidas da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O primeiro confronto será realizado no dia 1° de abril (sábado), às 20h30, enquanto o jogo da volta será no dia 9 (domingo), às 18h. Ambas as partidas serão realizadas no Maracanã.

Na final, não haverá a vantagem de dois resultados iguais. Se a partida terminar empatada na soma dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis. Por ter conquistado o título da Taça Guanabara no primeiro turno, o Tricolor das Laranjeiras será o mandante da segunda partida da final.

Os dois times vêm de vitórias maiúsculas e chegam com moral para a decisão. No último sábado (18), o Flu não tomou conhecimento do Voltaço e aplicou incríveis 7 a 0 no jogo de volta das semifinais do torneio, com quatro gols de Germán Cano e somando 8 a 2 no placar agregado. Já o Flamengo venceu o Vasco pela segunda vez consecutiva. No jogo de ida, o rubro-negro conseguiu vencer por 3 a 2 e concretizou a classificação no último domingo (19), aplicando 3 a 1 no rival.

O clássico Fla-Flu vem sendo protagonista dos últimos anos no futebol Carioca. No Estadual, os clubes estão decidindo a taça pela quarta vez seguida. Neste período, o rubro-negro leva a melhor com dois títulos (2020 e 2021), enquanto o Tricolor das Laranjeiras venceu uma (2022). Se for novamente campeão, o Fluminense será bicampeão carioca pela primeira vez desde 1984.