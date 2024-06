Fla perde de virada no Sul, mas segue na liderança do Brasileirão

Caxias do Sul – O Flamengo foi derrotado de virada por 2 x 1 pelo Juventude, na noite de quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul–RS, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O rubro-negro só não perdeu a liderança, porque o Palmeiras, que poderia ultrapassá-lo na tabela, perdeu por 3 x 0 para o Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza.

O Jogo

Pedro abriu o placar para o Flamengo aos 19 minutos, escorando um cruzamento de peito.

O time gaúcho, comandado em campo pelo experiente meia Nenê, intensificou a pressão sobre o Flamengo. Aos 26 minutos Lucas Barbosa de cabeça empatou o jogo.

O Flamengo até tentou criar oportunidades de gols, mas não obteve sucesso.

Durante o segundo tempo à pressão do Juventude ficou ainda mais intensa, obrigando o goleiro rubro-negro Rossi a fazer diversas defesas. Aos 41 minutos veio à virada. Mandaca aproveitou uma bola vinda de uma cobrança de escanteio, empurrou para as redes do Flamengo e deu números finais ao jogo.

Próximo jogo

Na próxima rodada o Flamengo recebe o Cruzeiro, no domingo (30), às 18h30, no Maracanã. Já o Juventude, enfrentará o Fortaleza, no Castelão, também no domingo, às 16h.