Fla promove Filipe Luís a técnico da equipe Sub-20

A diretoria do Flamengo anunciou de maneira oficial nesta quinta-feira (13), que o ex-lateral esquerdo e atual treinador do time Sub-17, Filipe Luís, será o novo treinador da equipe Sub-20 do clube.

Filipe que assumiu o comando técnico do Sub-17 no começo de 2024, substituirá no Sub-20, o treinador multicampeão Mário Jorge, que aceitou a proposta para treinar a equipe Sub-17 da Seleção da Arábia Saudita.

O trabalho de Filipe Luis no Sub-20 começará a partir da próxima semana, pois antes disto ele comandará os meninos do time Sub-17 na final da Copa Rio da categoria, no sábado (16), contra o Vasco, em São Januário, no Rio.

Um dos principais desafios que ele terá pela frente nesta temporada será a disputa do Torneio Intercontinental, conta o Olympiacos-Grécia, em agosto no Maracanã.