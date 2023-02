Fla segue preparação para a disputa do 3° lugar no Mundial - Diário do Vale

Fla segue preparação para a disputa do 3° lugar no Mundial

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 08:10 horas

Tânger – O Flamengo realizou na tarde de quinta-feira (9), no Estádio Príncipe Heritier Moulay El Hassan, no Marrocos, mais uma atividade visando a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, que será disputada no próximo sábado (11), às 12h30 (de Brasília), em Tânger.

O Flamengo informou ontem que após a realização de exames, foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita do zagueiro Léo Pereira. Já o lateral Filipe Luís está com uma lesão na fáscia plantar do pé direito. Ambos já iniciaram o tratamento.

Nesta sexta-feira (10), o técnico Vitor Pereira comandará o último treino para definir os titulares que irão a campo contra os egípcios.