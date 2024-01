Fla-Uruguai: Lateral Vinã chega ao Flamengo

Rio de Janeiro – O Flamengo anunciou na ultima quinta-feira, (26), o lateral esquerdo Matías Vinã, que estava na Roma e tem passagem vitoriosa pelo Palmeiras.

Vinã, que já se apresentou nos EUA, onde o clube realiza pré-temporada. Com contrato válido até 2028, o lateral esquerdo é o quarto jogador uruguaio do atual elenco rubro-negro, que já conta com os meias, De Arrascaeta e De La Cruz e o lateral direito Varela. Em comum entre eles está o fato de serem jogadores da seleção uruguaia, que vive bom momento e é a atual vice-líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com 13 pontos.

Na ultima partida do Uruguai nas Eliminatórias, quando a celeste olímpica venceu a Bolívia por 3×0, em novembro de 2023, em Montevidéu, De La Cruz e Viña foram titulares, já Arrascaeta entrou durante a partida.

Equipe joga amistoso contra Orlando City no sábado (27)

No sábado (27) o time principal do Flamengo realiza o seu segundo e ultimo amistoso em solo norte americano contra o Orlando City, ás 16h no Exploria Stadium.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta (26), o volante Gerson, falou sobre como está sendo a pré-temporada.

– Em 2019 vivemos um ano mágico, eu sai e voltei e estou tendo novamente a oportunidade de jogar no meu time do coração. Este é um grupo diferente, onde temos apenas quatro jogadores daquela época. É tudo novo, um novo comando e agora estamos tendo este período de pré-temporada, onde estamos nos conhecendo melhor e também o trabalho do professor Tite, que cuida muito bem de nós, tanto dentro, quanto fora de campo e vai nos unindo e assim seguimos trabalhando forte para que neste ano as coisas possam dar certo, disse o volante.

Quem também participou da coletiva foi o técnico Tite, que falou sobre a evolução dos clubes e da liga americana.

– O futebol por aqui está em processo de evolução constante e rápida, com a chegada de atletas de alto nível que estão chegando, técnicos há quatro anos por aqui, onde existe todo um trabalho desenvolvido e não só dentro do Orlando City, mas de uma maneira geral como um atrativo de grandes atletas, o Messi é o maior exemplo, em uma grande liga em processo de evolução com uma Copa do Mundo daqui a alguns anos aqui, disse o treinador.