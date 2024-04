Flagrante: Polícia Civil prende envolvido em homicídio no Ilha Parque, em VR

Volta Redonda – A 93ª Delegacia de Polícia anunciou na noite desta quarta-feira (10) que prendeu em flagrante o homem que assassinou a jovem Nicolle Gomes, de 18 anos, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. O crime aconteceu na tarde de hoje.

De acordo com as investigações, Nicolle foi atraída por um homem magro, de cabelos curtos, que trajava uma camisa do Flamengo. Com essas informações obtidas junto a testemunhas, os policiais chegaram ao autor do homicídio, um homem de 28 anos.

Para tentar se livrar das acusações, segundo a Polícia Civil, o homem trocou de camisa – a que foi utilizada durante o crime foi encontrada em sua residência.

Na delegacia, ele disse que apesar de morar no Ilha Parque, área de domínio da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), tinha contato com integrantes da facção rival, passando a ser colaborador do Comando Vermelho (CV).

Para que o homicídio fosse executado, segundo ele, foi combinado com comparsas do CV- até o momento não identificados – que ele atrairia a vítima para a Rua 4, por volta das 14h. O homem, então, emprestou sua bicicleta para a vítima no horário combinado.

Em seguida, uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou de Nicolle, e o executor, na garupa da moto, efetou três disparos de calibre .40. A jovem morreu no local.

Ainda segundo a 93ª DP, as investigações ainda estão em curso para chegar à identificação e prisão dos demais envolvidos no crime.

O preso tem sete anotações criminais e será recolhido ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.