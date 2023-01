Flamengo acerta compra de direitos econômicos de jogador do Voltaço - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 20:29 horas

Evertton foi contratado por empréstimo em abril de 2022 e terá cerca de 30% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro

Volta Redonda – O Flamengo acertou na tarde desta sexta-feira (6), a compra de 30% dos direitos econômicos do volante Evertton, de 19 anos, que pertence ao Volta Redonda. O jogador já estava atuando pela equipe rubro-negra desde o ano passado e está sendo um dos destaques do time na Copinha nestas primeiras rodadas. O jogador, inclusive, irá atuar nos primeiros jogos do Campeonato Carioca 2023 pela equipe profissional.

O jogador pertence ao Voltaço e seu empréstimo com o Flamengo ia até o fim de janeiro deste ano, com opção de compra fixada em R$1,1 milhão de reais. O clube rubro-negro tentou estender o empréstimo até o final deste ano, porém, o Tricolor de Aço recusou a proposta.

Após a negativa do Volta Redonda, o Flamengo ofereceu a proposta de comprar cerca de 30% dos direitos econômicos de Evertton por R$300 mil, assim, aumentando o empréstimo do jogador até dezembro de 2023. O Voltaço aceitou a proposta e os clubes já estão realizando a troca de documentos para sacramentar a negociação. A proposta ainda possui opção de compra de mais 40% dos direitos do jogador até o fim do seu contrato.

O atleta chamou atenção logo cedo nas categorias de base do Esquadrão de Aço. Na temporada passada, pelo sub-20 do Flamengo, Evertton disputou 23 jogos e marcou um gol.