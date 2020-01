Flamengo anuncia dois reforços para temporada 2020

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 10:16 horas

Pedro Rocha, atacante, e Gustavo Henrique, zagueiro, foram anunciados na segunda-feira (13)

Rio de Janeiro – O Clube de Regatas do Flamengo revelou dois novos reforços para a temporada 2020, na segunda-feira (13). O atacante, Pedro Rocha, e o zagueiro, Gustavo Henrique já conheceram a estrutura do clube, no Ninho do Urubu.

Tanto Pedro quanto Gustavo passaram por exames médicos e realizaram treinos físicos.

– A gente escolhe o que o coração manda. Escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Escolher meu clube do coração e de toda a minha família é uma emoção muito grande. A gente sonha muito com isso – disse Pedro, ao ser apresentado.

Gustavo Henrique será apresentado ainda nesta semana, porém mandou uma mensagem para torcida, afirmando estar feliz e animado para jogar pelo clube rubro-negro.