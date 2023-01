Flamengo anuncia pré-contrato com o goleiro argentino Agustín Rossi - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 17:02 horas

Atleta deixa o Boca Juniors e vestirá a camisa rubro-negra a partir de junho



Foto:Divulgação/Instagram

O Flamengo confirmou na tarde desta segunda-feira (9), a assinatura de um pré-contrato com o goleiro argentino Agustín Rossi. O arqueiro, que defendia o Boca Juniors, chega à equipe carioca no meio do ano, com contrato válido a partir do dia 1° de junho deste ano até o fim de 2027.

Apesar das tratativas, o Flamengo segue negociações com o clube argentino para a tentativa de uma liberação imediata do atleta. Caso o negócio não se concretize, Agustín Rossi só poderá assinar com o Flamengo de forma definitiva no meio do ano, quando estiver livre no mercado.