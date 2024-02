Flamengo bate Flu e está próximo de conquistar Taça Guanabara

Rio – O Fla-Flu, disputado neste domingo (25), no Maracanã, foi um jogo com todas as características comuns ao clássico que é considerado o mais charmoso do Brasil. Foi uma partida de chances criadas por ambos os lados, intensidade em campo, gol anulado e boas jogadas.

O Jogo

Na parte inicial do primeiro tempo,o Flamengo apertava o Fluminense, que reagia. O tricolor até chegou a marcar um gol, anulado pela arbitragem por impedimento aos 17 minutos. Aos poucos, o time de Fernando Diniz foi saindo mais para o jogo e aumentou a sua posse de bola. O Flamengo seguia tentando pressionar a saída de bola e criar chances de finalização.

Flamengo decidiu jogo no segundo tempo

O segundo tempo começou com o Fluminense, melhor atacando o Flamengo. Apesar da pressão inicial tricolor, quem marcou primeiro foi o rubro-negro. Após cruzamento de Ayrton Lucas, Pedro apareceu sozinho e abriu o placar para o Flamengo aos 7 minutos e marcar o seu sétimo gol no Estadual. Com o placar em desvantagem, o Fluminense foi para o ataque na tentativa de empatar o jogo e passou a finalizar mais.

O Flamengo seguia reagindo com perigo e aos 29 minutos, após uma linda troca de passes, Everton Cebolinha acertou um foguete e marcou o segundo gol rubro-negro. Nos minutos seguintes, o Flamengo teve outras chances claras de ampliar, mas o jogo terminou mesmo com o placar de 2×0, a favor do Flamengo.