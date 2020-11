Flamengo busca compra definitiva do atacante Pedro com a Fiorentina

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 16:03 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo está buscando como prioridade a contratação de Pedro, atual artilheiro do clube na temporada 2020, que está emprestado pela Fiorentina até dezembro deste ano. O clube já abriu conversas com os italianos para tentar a compra definitiva do atacante, que já fez 20 gols a favor do rubro-negro.

O Flamengo precisaria pagar um total de 12 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 79 milhões, e deste valor, o clube já vem quitando dois milhões de euros , ou cerca de R$ 13 milhões, referentes ao empréstimo. Com isso, o clube precisaria desembolsar outros dez milhões de euros (R$ 66 milhões).

Em entrevista coletiva virtual nesta quinta-feira (05), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, comentou sobre a importância da contratação do atacante.

– Os números falam por si só. O Flamengo vai fazer o máximo esforço para conseguir a contratação. Já foi feito em outros casos, como do Arrascaeta, Gabigol, Gerson […] Vamos tentar efetivar, com todas as dificuldades que estamos encontrando. Já estamos conversando com a Fiorentina – afirmou Marcos Braz, acrescentando que não ter público acompanhando os jogos no Maracanã e em outros estádios atrapalha a parte financeira.

Na última quarta-feira (03), o atacante marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR que garantiu ao Flamengo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (07) em jogo contra o Atlético-MG, às 18h15, no Mineirão. O jogo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.