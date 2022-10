Flamengo domina e goleia o RB Bragantino no Maracanã

Rio – Uma atuação dominante, criativa e impositiva garantiu ao Flamengo uma vitória importante na noite deste sábado (01/10). Recebendo o RB Bragantino no Maracanã, o Flamengo não tomou conhecimento do adversário e aplicou sonora goleada: 4 a 1. Gabi abriu o placar no primeiro tempo; no segundo, Pedro foi o nome do jogo, com três gols. O placar garantiu o fim de uma marca incômoda: o Rubro-Negro não vencia o Massa Bruta há cinco jogos.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 48 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Internacional, na quarta-feira (05/10), às 21h30, no Maracanã.

O jogo

A partida começou com emoção logo nos primeiros instantes. Aos três minutos de jogo, Gabi recebeu excelente passe de De Arrascaeta, invadiu a área e foi derrubado. Além de pênalti, a arbitragem ainda decidiu pela expulsão de Luan Cândido. Na cobrança da penalidade, o camisa nove carimbou a trave. A atuação não ficaria marcada pelo erro – muito pelo contrário. Aos onze minutos, Gabi voltou a invadir a área após lindo passe de De Arrascaeta. Dessa vez, a Nação levantou a plaquinha: teve gol.

A pressão rubro-negra continuou por toda a primeira etapa. O elenco rubro-negro mostrou repertório, construindo jogadas tanto pelas laterais quando pelo meio da área. Thiago Maia acertou lindo passe de calcanhar para Gabi aos 30 minutos. O artilheiro bateu bem da entrada da área, mas a defesa conseguiu desviar. De Arrascaeta e Vidal buscaram o ângulo da meta adversária, obrigando Cleiton a fazer boas defesas.

A defesa do Flamengo foi pouco acionada no primeiro tempo, que terminou com 68% de posse de bola para o Flamengo.

Logo no primeiro lance da etapa final, o RB Bragantino conseguiu o empate em cobrança de pênalti. O gol de Helinho, porém, não mudou o cenário da partida. O Flamengo continuou pressionando e jogando com maior volume – agora com Everton Cebolinha na vaga de Thiago Maia.

Em menos de cinco minutos, Pedro mostrou aquilo que melhor sabe fazer: balançar rede.

O goleiro adversário até conseguiu atrasar a contagem do camisa 21 com boa defesa em cabeceio aos cinco minutos. Aos 20, porém, ele não perdoaria. Aproveitando cruzamento de Gabi, Pedro colocou o Flamengo na frente do placar de novo – e era só o começo.

Aos 24, foi a vez de De Arrascaeta fazer o papel de garçom para Pedro. De peito, o atacante ampliou a vantagem rubro-negra. A contagem seria encerrada um minuto depois, quando aproveitou bola de Ayrton Lucas, girou e guardou.

A reta final da partida foi de festa nas arquibancadas e poucos lances de perigo dentro de campo. Dorival Junior aproveitou os últimos minutos de jogo e promoveu a entrada de jovens oriundos da base – Pedro, naturalmente, saiu de campo sob intensa onda de aplausos.