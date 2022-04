Flamengo e Adidas lançam camisa II inspirada na torcida

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 21:42 horas

Rio de Janeiro – Flamengo e Adidas divulgam nesta quinta-feira (28) a camisa II para a temporada 2022, que segue homenageando a paixão da torcida dentro dos estádios. Toda branca, com detalhes rubro-negros nas mangas e efeito visual que remete às bandeiras tremulando nas arquibancadas, a camisa tem gola redonda com detalhes vermelhos e pretos.

Inspirada na festa e no movimento da torcida no Maracanã, a camisa tem o escudo CRF bordado em rubro, além do patch especial com a frase “A maior paixão do mundo” em uma bandeira tremulando, para reforçar ainda mais a importância da Nação Rubro-Negra, com seus mais de 42 milhões de torcedores, para a história e as conquistas do clube.

A camisa será comercializada em duas versões: “Autêntica”, voltada para os atletas, e a de torcedor.

Nas redes sociais, o Rubro-Negro apresentou a camisa com um vídeo de funk, em que mostra artistas em favelas e jogadores do clube dançando o passinho com o novo uniforme.