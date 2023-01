Flamengo e Audax abrem hoje Campeonato Carioca 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 07:57 horas

Partida acontece às 21h30, no Maracanã. Rubro-Negro mandará a campo equipe formada por atletas da categoria Sub-20

Rio – Flamengo e Audax abrem nesta quinta-feira (12), o Campeonato Carioca 2023. A partida acontece às 21h30, no Maracanã. Curiosamente, o confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara e foi antecipado devido à participação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, que ocorre do dia 1º a 11 de fevereiro. Os outros clubes farão suas estreias neste fim de semana, dias 14 e 15.

O Rubro-Negro mandará a campo uma equipe formada basicamente por atletas da categoria Sub-20. O técnico Mario Jorge será o comandante. Até o fechamento desta edição, não sido divulgada a provável escalação do Audax. Os ingressos já estão à venda e podem ser encontrados em pontos físicos e na internet.

Flamengo e Audax se enfrentaram em apenas três oportunidades. Foram duas vitórias do Rubro-Negro e uma derrota. No Carioca do ano passado, o Flamengo venceu por 2 a 1, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Gabigol e Thomás (contra) marcaram os gols do triunfo.

No próximo sábado (14), será a vez de Fluminense e Vasco fazerem suas estreias contra Resende e Madureira, respectivamente. O Tricolor das Laranjeiras visitará o Gigante do Vale no Raulino de Oliveira, às 16h. Já o Vasco jogará em casa, em São Januário, às 18h. No dia 15, o Botafogo fará a sua estreia contra o Audax, às 16h, no Estádio Nilton Santos.